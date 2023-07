Man komt om het leven na aanrijding op snelweg

Een 51-jarige man uit Oudenbosch is zondagochtend 2 juli 2023 in alle vroegte om het leven gekomen na een verkeersongeval. Dat gebeurde op de A4 richting Roosendaal nabij de afslag Bergen op Zoom (onder het Roosevelt viaduct). De snelweg was daarna een aantal uur voor onderzoek afgesloten.

De man liep op de snelweg waar hij is aangereden door een 57-jarige automobilist uit Tholen. Wat de man op de snelweg deed is nog niet bekend.

Slachtofferhulp

Politiemensen van Forensisch Onderzoek Verkeer hebben op de plaats van het ongeval een (sporen)onderzoek gedaan. De auto van de man uit Tholen is voor onderzoek in beslag genomen. Hij was niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Hij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en daarna door politiemensen naar huis gebracht. Voor hem is slachtofferhulp ingeschakeld.

Rechercheurs van team Verkeer zetten het onderzoek naar de precieze toedracht en aanleiding van dit ongeval voort.