Rechter bepaalt dat concerten Rammstein doorgaan

Stichting Natuurbeschermingswacht en een gebruikster van een volkstuin in de Piccardthof hebben de bestuursrechter in een kortgedingprocedure (voorlopige voorziening) gevraagd om de concerten te verbieden vanwege de gevolgen voor de natuur en mogelijke gehoorschade voor bezoekers. De bestuursrechter heeft die verzoeken afgewezen.

Het college van burgemeester en wethouders van de Groningen (het college) en de burgemeester van de gemeente Groningen hebben vergunningen verleend voor de concerten en om een hogere geluidsnorm (103 dB(A)) toe te staan. Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) hebben daarnaast besloten dat er niet handhavend opgetreden hoeft te worden vanwege het evenement omdat er geen dreigende schade is aan de natuur. De Stichting en de volkstuingebruikster zijn het daar niet mee eens. Zij vinden onder andere dat de gevolgen voor de natuur en mogelijke gehoorschade niet genoeg zijn meegewogen in de besluiten.

De bestuursrechter is van oordeel dat voor de beoordeling of een evenementenvergunning kan worden verleend, het onderdeel natuur niet hoeft te worden meegenomen. Dat staat namelijk niet in de APV. Wat betreft de hogere geluidsnorm is de bestuursrechter van oordeel dat door het college en GS voldoende is onderbouwd dat er geen schade aan de natuur zal optreden. Er is geen tegenbewijs overgelegd dat er wel schade zal optreden.

De bestuursrechter ziet ook geen reden om de concerten te verbieden vanwege gevreesde gehoorschade voor bezoekers. Het college heeft toegelicht dat de verhoging van de geluidsnorm naar 103 dB(A) op beide avonden maar kort duurt, van 20:30 uur tot 23:00 uur, de geluidsnorm gebruikelijk is in de branche en het de eigen keuze van de concertbezoeker is om zich aan de hogere geluidsnorm bloot te stellen. Vanuit de organisatie worden verplicht gratis oordoppen aan de bezoekers ter beschikking gesteld. De bestuursrechter vindt dat het college op zitting voldoende heeft uitgelegd waarom het de belangen van het doorgaan van het concert zwaarder laat wegen dan de belangen (namelijk geluidsoverlast) van omwonenden.