Ruim half miljoen klachten geplaatst op Klachtenkompas.nl

Op Klachtenkompas.nl zijn sinds de oprichting in 2012 al meer dan 500.000 klachten geplaatst. Klachtenkompas is het online klachtenplatform van de Consumentenbond. Het drukste jaar tot nu toe was 2020, toen kwamen er bijna 85.000 klachten binnen. Van de 200.000 mensen die hun klachtenafhandeling beoordeelden, geeft bijna de helft aan dat hun klacht naar tevredenheid is opgelost.