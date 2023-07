CBS: Energierekening juni 37 procent hoger dan jaar eerder

Met de energieprijzen van juni 2023 betaalde een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2.320 euro per jaar aan energie, 630 euro (of 37 procent) meer dan in juni 2022. Dit meldt het CBS donderdag.

Hogere tarieven en belasting

'De hogere energieprijzen en hogere belasting voor energie maakten de rekening 670 euro hoger ten opzichte van juni 2022. Een iets lager gemiddeld verbruik dan een jaar eerder drukte de energierekening met 40 euro', aldus het CBS. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met het prijsplafond. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen.

Prijsplafond

De gemiddelde energierekening in juni 2023 ligt wel een stuk lager dan in november en december 2022, toen deze rond de 3 000 euro per jaar uitkwam. Door de invoering van het prijsplafond in januari 2023 en de dalende variabele leveringstarieven vanaf februari is de gemiddelde energierekening in 2023 elke maand gedaald. De prijzen van de vaste en variabele leveringstarieven zijn bepaald op basis van energiecontracten van circa 82 procent van de Nederlandse huishoudens.

Belastingwijzigingen en hogere energieprijzen maken energie duurder

Bij een gelijkblijvend jaarverbruik, stijgt de energierekening tussen juni 2022 en juni 2023 met 670 euro. Deze prijs van energie steeg vooral doordat de vermindering op de energiebelasting kleiner werd. In juni 2022 was die nog 825 euro, in 2023 was dat 597 euro. Tegelijkertijd namen de tarieven van de variabele energiebelasting toe. Op de energierekening was dit +193 euro op jaarbasis, voor gas en elektriciteit samen.

Variabel

Voor de variabele leveringstarieven was een gemiddeld huishouden in juni 2023 op jaarbasis 145 euro meer kwijt dan in juni 2022, ondanks het prijsplafond dat per januari 2023 is ingegaan. Dit komt vooral doordat in juni 2023 minder huishoudens nog een vast contract hadden met lage tarieven voor gas en elektra. De transportkosten namen ook in prijs toe, ruim 100 euro op jaarbasis. Vaste leveringskosten daarentegen bleven nagenoeg gelijk.