Geen straf voor man die eigen hond doodde

Psychose

'Uit rapportages van deskundigen blijkt dat de verdachte tijdens het gepleegde feit in een kortdurende psychose zat. Hij had waanbeelden en hallucinaties. Volgens het OM is er daarom sprake van volledige ontoerekeningsvatbaarheid', aldus het OM.

Taser ingezet tegen man bij aanhouding

De man zorgde samen met zijn ex-partner voor de hond. Zijn ex-partner kreeg in de avond van 9 april een alarmerend WhatsApp-bericht van de verdachte met de tekst ‘help’. Toen ze hem de volgende ochtend belde, maakte hij een verwarde indruk. Bij het ophalen van de hond trof ze haar ex-partner aan en was hij niet zichzelf. Toen de politie uiteindelijk ter plaatse kwam hadden ze een taser nodig om hem onder controle te krijgen. De hond bleek dood te zijn.

'Hond behekst'

De verdachte zelf verklaart dat hij ervan overtuigd was dat de hond behekst was. Volgens hem moest zijn huisdier daarom om het leven worden gebracht. De officier van justitie vindt dat er in deze zaak alleen maar verliezers zijn. De rechtbank deed direct uitspraak en vonniste conform de eis van de officier van justitie. De man krijgt inmiddels psychische hulp.