Strengere regels voor gedetineerde in EBI Vught blijven in stand

De strenge regels voor telefonisch contact met de buitenwereld die gelden voor een gedetineerde in de EBI in Vught, blijven in stand. 'Dat volgt uit een uitspraak na een kort geding bij de rechtbank in Den Haag', zo laat de rechtbank weten.

Gezin

De gedetineerde en zijn gezin, bestaande uit een vrouw en drie kinderen in de basisschoolleeftijd, wilden dat de regels buiten toepassing werden verklaard, maar de rechter wijst dat af.

Huisregels

De gedetineerde is in september 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 10 maanden voor onder meer medeplegen van uitlokking van vijftien aanslagen, waaronder aanslagen die zijn gepleegd terwijl hij gedetineerd zat. De man zit vast in de EBI in Vught. In december 2022 heeft de minister de huisregels in de EBI laten aanscherpen. Zo mogen EBI-gedetineerden van bepaalde categorieën alleen bellen met familieleden als die familieleden zich bevinden in een door de minister aangewezen politiebureau of PI.

Twee uur onderweg voor telefoongesprek van 10 minuten

De gedetineerde en zijn gezin vinden dat telefonisch contact door deze huisregel praktisch onmogelijk wordt gemaakt. De minister heeft slechts een tiental PI's aangewezen, en geen politiebureaus, van waaruit telefonisch contact mogelijk is. Het gezin is aangewezen op het openbaar vervoer. Voor een gesprek van maximaal tien minuten zijn zij ongeveer twee uur onderweg, wat zich niet laat combineren met onder meer de schoolgang van de kinderen. De gedetineerde en zijn gezin menen dat daardoor onder meer hun recht op family life wordt geschonden.

Voortzetten crimineel handelen vanuit EBI voorkomen

De Staat wijst op het maatschappelijk belang. De huisregel is volgens de Staat nodig om het voortzetten van crimineel handelen vanuit de EBI-detentie onmogelijk te maken. Verder vindt de Staat dat de gedetineerde en zijn gezin met de vordering bij de voorzieningenrechter aan het verkeerde adres zijn.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter verklaart de vordering van de gedetineerde niet-ontvankelijk. Er is een andere procedure aangewezen om zijn verzoek aan de orde te stellen. Dat is de procedure bij de beklag- en beroepscommissie (RSJ). Deze procedure is een rechtsgang met voldoende waarborgen waardoor een weg naar de kortgedingrechter is afgesloten.

Beslissing RSJ

De vordering van de gezinsleden is wel ontvankelijk, maar de rechter wijst deze af. De voorzieningenrechter moet zich in dit kort geding richten naar een beslissing van de RSJ. In februari had de gedetineerde al gevraagd om schorsing van deze maatregel bij de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ. Die wees dit verzoek af. Toen is geoordeeld dat de regel naar voorlopig oordeel niet in strijd is met hogere wet- en regelgeving.

Bellen vanaf politiebureau

Omdat de last voor de jonge kinderen wordt verlicht als zij naar hun vader kunnen bellen vanuit een politiebureau in de omgeving van hun woonplaats, geeft de voorzieningenrechter de minister in overweging om na te gaan of dit toch niet tot een verantwoorde mogelijkheid behoort.