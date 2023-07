Blikseminslag zorgt voor grote schade

Woensdagmorgen sloeg tijdens een hevige onweersbui de bliksem in een boom langs de Boxtelseweg in Liempde. De brandweer werd rond 9.20 uur gealarmeerd om een controle in een van de woningen uit te voeren. Volgens de brandweer zou de elektrische installatie flinke schade hebben opgelopen.

Netbeheerder Enexis en Stichting Salvage zijn in kennis gesteld en komen ter plaatse. De boom geeft geen direct gevaar, ook hiervoor is een expert van de gemeente Boxtel in kennis gesteld, deze zal bepalen of de boom om gedaan moet worden of niet. Ook twee naastgelegen woningen werden door de brandweer gecontroleerd, ook daar bleek de nodige schade te zijn. Van brand was geen sprake.