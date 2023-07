Politie stuit op ruim 1.200 lachgasflessen in pand in Nootdorp

Afgelopen woensdag 26 juli trof de politie in Nootdorp in een pand aan de Meesterstraat ruim 1.200 lachgasflessen aan. 'De flessen zijn inbeslaggenomen. Een 36-jarige man uit Nootdorp is aangehouden als verdachte op grond van de opiumwet', zo laat de politie donderdag weten.

Melding

Naar aanleiding van een melding betraden agenten woensdagmiddag 26 juli een pand aan de Meesterstraat. In het pand troffen zij direct een grote hoeveelheid lachgasflessen aan die deels nog verzegeld waren. Het gaat in totaal om 1.277 flessen met een straatwaarde van rond de 90.000 euro. Het pand is door de politie afgesloten. De 36-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord.

Opsporing en vervolging lachgasverbod

Vanaf 1 juli gaan politie en OM de handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas opsporen en vervolgen. Per 1 januari 2023 nam de politie al aangetroffen lachgas in beslag. Lachgas in het verkeer leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties. De politie ziet de laatste jaren doden en gewonden vallen bij verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was.