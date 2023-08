Interpol verricht 19 arrestaties voor migrantensmokkel in EU

Groter netwerk

'De criminele groep maakt deel uit van een groter netwerk dat betrokken is bij de smokkel van Syrische onderdanen via de route Syrië – Soedan/VAE – Libië – Algerije – Spanje, dat de Spaanse Nationale Politie eerder in 2023 onder handen nam', aldus Interpol. De actiedag was al op 20 juni jl. maar Interpol heeft het nieuwe pas vandaag naar buiten gebracht.

Resultaat

- 19 arrestaties (16 Syrische en 3 Marokkaanse staatsburgers)

- 7 locaties doorzocht

- Meerdere inbeslagnames waaronder 5 voertuigen, mobiele apparaten en opslagapparaten (smartphones, computers, geheugensticks), ongeveer 10 000 EURO in contanten en verschillende documenten

Minstens 550 migranten uit Syrië gesmokkeld

In juni 2022 startten de Spaanse autoriteiten een onderzoek naar deze criminele groep, die gevestigd was in de provincies Toledo en Cuenca. De criminele organisatie faciliteerde het transport van irreguliere migranten van de kusten van Almeria en Murcia naar de omgeving van Madrid en bracht hen onder op zeven daarvoor gebruikte locaties. De verdachten hielden deze locaties in onhygiënische omstandigheden, waardoor de gezondheid van migranten in gevaar kwam vanaf hun clandestiene binnenkomst in Spanje tot hun vertrek naar hun eindbestemming over land of door de lucht.

Meer dan 68 illegale overdrachten

De verdachten faciliteerden de overbrenging van migranten naar de luchthaven Madrid – Barajas, terwijl ze tickets regelden naar bestemmingen in West- en Noord-Europa, voornamelijk Duitsland en Noorwegen. Het criminele netwerk wordt verdacht van het organiseren van meer dan 68 illegale overdrachten en de daaruit voortvloeiende smokkel van meer dan 550 Syrische migranten naar de EU.

Tot 20.000 EURO per persoon voor de volledige reis

De criminele groep was nauw verbonden met andere migrantensmokkelcellen die de smokkel vanuit Azië en Afrika naar Europa mogelijk maakten. Deze onderlinge samenhang, die in de loop van het onderzoek aan het licht kwam, illustreert de internationale schaal van een intercontinentaal migrantensmokkelnetwerk dat actief is in Azië, Afrika en Europa. Het hechte netwerk zou migranten tussen lokale mensenhandelaars van het ene land naar het andere overbrengen, terwijl het de inning en distributie van de criminele winsten regelde met behulp van het hawala ondergrondse banksysteem. De totale prijs voor de reis van Syrië naar de Europese eindbestemming bedroeg in totaal ruim 20 000 euro. De prijzen per traject van de smokkelroute waren als volgt:

- 4 000 EURO per vliegtuig van Beiroet, Libanon naar Egypte;

- 3 500 EURO van Egypte via Libië en Tunis naar Algerije over land;

- 10 000 EURO van de Algerijnse kust van Oran y Mostaganem naar de Spaanse kusten van Almeria en Murcia over zee, en vervolgens over land naar Madrid, Cuanca en Toledo;

- tussen 1 000 EURO en 2 000 EURO van Spanje naar Duitsland en Noorwegen.