CBS: Gasverbruik in eerste halfjaar 2023 met 10 procent gedaald

In het eerste halfjaar van 2023 is er 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. 'Dat is 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas', zo meldt het CBS donderdag.

Gasvoorraden 78 procent gevuld

'De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger, maar er werd minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gasopslagen waren eind juni 2023 voor 78 procent gevuld', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over het gasverbruik.

Industrie

Het gasverbruik van de industriële grootverbruikers was in het eerste halfjaar van dit jaar 13 procent lager dan een in 2022. Deze daling is vooral het gevolg van het lagere gasverbruik van de chemische industrie. Het verbruik van de chemische industrie was 18 procent lager. De papierindustrie verbruikte 34 procent minder.

Huishoudens

Het gasverbruik van huishoudens daalde van 4,6 miljard m3 in het eerste halfjaar van 2022, naar 4 miljard m3 in het afgelopen halfjaar. Hiermee was het verbruik 13 procent lager dan een jaar eerder.

Invoer vloeibaar aardgas stijgt met bijna 50 procent

De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. In de afgelopen jaren is het aandeel LNG steeds groter geworden; in de eerste helft van 2023 was dit 42 procent van het totaal geïmporteerde aardgas. In september 2022 werd een nieuwe LNG-terminal geopend, en de capaciteit van de bestaande terminal op de Maasvlakte werd uitgebreid.

Winning daalt verder, opslagen goed gevuld

De winning van aardgas, op zowel land als op zee, blijft verder afnemen. In het eerste halfjaar van 2023 werd er op land 38 procent minder gas gewonnen dan een jaar eerder, van 4,3 miljard m3 naar 2,7 miljard m3. De winning op zee was 19 procent lager.