Geen gordel, geen rijbewijs en geen verklaring voor rugzak met drugs

Een bekende verkeersovertreder is na een korte achtervolging aangehouden. 'Hij kwam tot stilstand in een voortuin. Er bleek van alles mis te zijn', zo meldt de politie zaterdag.

Voortuin

Agenten zagen op vrijdag 9 mei 2025 om 17.15 uur een man rijden op de Kruisweg terwijl hij geen gordel droeg. Ze besloten hem een stopteken te geven maar de verdachte ging er vandoor. Na een korte achtervolging kwam de auto tot stilstand in de voortuin van een woning aan de I.M. van de Bijstraat.

Rugzak vol drugs

Toen bleek het om een voor de politie bekende 44-jarige inwoner van Zierikzee te gaan. 'Hij was onder invloed van verdovende middelen en reed terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. In de auto lag een rugzak met daarin een flinke hoeveelheid drugs', aldus de politie. De verdachte is aangehouden en aan het bureau ingesloten.