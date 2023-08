Lockheed Martin gaat F16-trainingen verzorgen in Roemenië

Lockheed Martin gaat de F16-opleiding in het Roemeense trainingscentrum helpen verzorgen. Het bedrijf zal ook de jachtvliegtuigen onderhouden die Defensie voor dit doel beschikbaar stelt. Minister Kajsa Ollongren ondertekende dit besluit vandaag in Madrid. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdagavond.

Defensieministers in Madrid

'De andere handtekeningen zijn van haar Roemeense ambtgenoot Angel Tîlvăr en Filippo Marchetti, senior regional executive van Lockheed Martin. De defensieministers van de EU zijn in de Spaanse hoofdstad vanwege de Raad Buitenlandse Zaken', aldus het ministerie.

F-16 trainingscentrum in Roemenië

Nederland heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een F-16 trainingscentrum in Roemenië. Samen met Denemarken en met steun van de VS heeft Nederland de leiding om de Europese inspanningen voor F-16 capaciteit voor Oekraïne te coördineren. De bedoeling is om Oekraïense vliegers en technisch personeel op te leiden evenals piloten en hun teams uit NAVO-landen die overstappen op het Amerikaanse toestel.

Opfriscursus F-16 instructeurs

Het trainingscentrum in Roemenië gebruikt de vliegtuigen eerst voor een opfriscursus van de ingehuurde F-16 instructeurs. Daarna volgt de training aan Oekraïense vliegers en NAVO-bondgenoten. Er wordt alleen in NAVO-luchtruim gevlogen.

Onderhoud F-16's

Lockheed Martin heeft als fabrikant ervaring met het onderhoud van F-16’s en met het geven van trainingen in andere landen. Het onderhoud doet het bedrijf samen met Roemenië en in overeenstemming met de Nederlandse militaire luchtvaarteisen en de Europese luchtvaartregelgeving.

Plan F-16 trainingen

Nederland maakte al eerder bekend F16’s aan Oekraïne te leveren en te werken aan een plan voor F-16-trainingen. De eerste trainingen zijn al gestart in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.