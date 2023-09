Man slachtoffer van woningoverval Terneuzen

Het slachtoffer raakte daarbij niet gewond. Wel gingen de twee daders er met buit vandoor. De politie werd kort na de overval gewaarschuwd en ging op zoek naar de overvallers. Deze zijn niet meer aangetroffen.

Getuigen

De politie vraagt getuigen zich te melden en is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Van de twee daders is een signalement bekend. Dader 1 is een man, donkere huidskleur, ongeveer 1.85 meter lang, kort zwart baardje, hij droeg een korte donkere jas, een donkere lange broek en donkere, mogelijk blauwe suède schoenen. De man sprak gebrekkig Nederlands. Dader 2 is een man, donkere huidskleur, ongeveer 1.75 meter lang, geen gezichtsbeharing, hij droeg een donkere jas met capuchon.