Grote actie tegen ondermijning in Zeeland

In een gezamenlijke actie van politie en FIOD en onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft vandaag een onderzoek plaatsgevonden bij een bedrijf in de haven van Vlissingen en op zes andere locaties in Zeeland.

Bij deze actie, die op maandag 6 mei 2024 in alle vroegte begon, waren 160 mensen van verschillende overheidsdiensten betrokken waaronder Politie, Fiod, Douane en andere specialistische diensten. Ook werden er drugs- en geldhonden gebruikt om het bewijs te vergaren. Er zijn in drie mannen uit Zeeland aangehouden en er zijn verschillende goederen, waaronder een boot, geld, computers en telefoons in beslag genomen. De aangehouden mannen worden onder meer verdacht van het invoeren van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Ze zijn aan het bureau in verzekering gesteld en hebben alle beperkingen opgelegd gekregen en mogen alleen communiceren met hun advocaat. Het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten worden woensdag voor de Rechter-Commissaris geleid.