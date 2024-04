Taxichauffeur beroofd onder bedreiging vuurwapen

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving van een taxichauffeur. Dat gebeurde donderdag 25 april net na 15.00 uur aan de Valkenburg. De 39-jarige man uit Amsterdam zou door twee jonge mannen bedreiging zijn met een vuurwapen, waarna hij al zijn geld af moest staan. Hierna gingen de twee er vandoor.

Rond 15.45 uur liep het slachtoffer het politiebureau van Vlissingen binnen. Hij was behoorlijk ontdaan. De man komt uit Amsterdam, maar was in Vlissingen om daar een klant af te zetten na een lange rit vanuit de hoofdstad.

Bedreiging en beroving

Na deze rit stapten bij de kruising Giesenburg/Hellenburg twee nieuwe klanten in, die hem vroegen naar de Valkenburg te rijden. Toen de taxi daar stopte, trok één van de mannen een vuurwapen. De chauffeur moest al zijn geld afstaan, waarna de twee uit de auto sprongen en er met de buit vandoor gingen. Ze renden de wijk in richting Sterkenburg.

De taxichauffeur reed hierna naar het politiebureau en deed aangifte. Meerdere politie-eenheden zijn nog op zoek gegaan naar de verdachten, maar hebben hen helaas niet meer aangetroffen.