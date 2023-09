Dit moet je weten over boxsprings

Boxsprings zijn steeds populairder en verdringen de ‘normale’ bedden van de markt. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Dit type bed is compact, comfortabel en tijdloos mooi. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over boxsprings.

Soorten en maten

Een van de redenen waarom boxsprings zo populair zijn, is vanwege de verschillende soorten en maten waarin ze verkrijgbaar zijn. Stijl en kleur kun je helemaal aanpassen naar je wensen. Er zijn verschillende soorten comfort en ook qua afmetingen heb je enorm veel keuze. Willen jij en je partner veel ruimte, zodat ook de kinderen tussen jullie in kunnen kruipen? Dan kies je natuurlijk voor een lekker breed bed. Voor jouw lange puberzoon is een boxspring 90×210 een goede keuze. Heb je een kleine slaapkamer, dan kies je voor een model zonder voet- en hoofdbord, zodat het bed de minimale hoeveelheid ruimte in beslag neemt. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende materialen en stijlen, zodat je jouw ideale boxspring kunt vinden die perfect past bij jouw slaapkamerinterieur.

Bodem

Als je een boxspring gaat kopen, zijn de bodem en het matras de twee belangrijkste factoren om op te letten voor je slaapcomfort. Een belangrijk onderdeel van het bed is dan ook de bodem. In dit geval bestaat deze uit een stevige houten constructie met daarop veringssystemen zoals bonellvering of pocketvering. Deze veringssystemen zorgen voor extra ondersteuning en comfort tijdens het slapen. Bonellvering bestaat uit metalen veren in zandlopermodel. Dit type vering is stevig, voorkomt doorzakken en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Bonellvering is een aaneenschakeling van veren, maar bij pocketvering is elke veer apart verpakt in een pocket. Hierdoor oefenen ze los van elkaar druk uit. Dit biedt meestal meer comfort maar heeft ook een hoger prijskaartje. Het type veringssysteem kan variëren voor wat betreft de stevigheid van de bodem en verschilt per merk en model, dus het is belangrijk om te kijken welk systeem het beste bij jouw behoeften past. Wat je overigens ook vaak ziet bij de budget modellen is een houten constructie met een harde, houten bodem. Deze zijn erg voordelig en in combinatie met een goed matras ook comfortabel. Ideaal voor starters of mensen die met een klein budget toch een luxe uitstraling op hun slaapkamer willen.

Matras

Naast de bodem speelt ook het matras een grote rol bij het comfort van een boxspring. Er zijn verschillende soorten matrassen beschikbaar, zoals pocketvering, traagschuim of latex. Het is belangrijk om een matras te kiezen dat past bij jouw slaaphouding, lichaamsgewicht en persoonlijke voorkeur. Een goed matras kan slaapproblemen voorkomen zorgt ervoor dat je uitgerust wakker wordt en geen last hebt van rug- of nekklachten.

Ombouw en hoofdbord

Een boxspring bestaat niet alleen uit de bodem en het matras, maar ook uit een ombouw en eventueel een hoofdbord. De ombouw is meestal gemaakt van hout en bekleed met stof of leer, wat zorgt voor een mooie afwerking van het bed. Het hoofdbord is niet alleen mooi om te zien, maar biedt ook extra comfort tijdens het lezen of tv kijken in bed.

Extra features

Sommige boxsprings zijn uitgerust met extra features die het slaapcomfort verder verbeteren. Denk hierbij aan verstelbare bodems waarmee je de positie van je hoofd- en voeteneinde kunt aanpassen, ingebouwde speakers om muziek te luisteren terwijl je in bed ligt, verlichting en zelfs massagefuncties. Ook erg handig zijn de boxsprings waarbij je de bodem omhoog kunt tillen waardoor je onder het bed extra opbergruimte hebt. Dit is ideaal wanneer je klein behuisd bent.

Design

Tot slot is het design natuurlijk ook een belangrijke factor waarom veel mensen kiezen voor een boxspring. Ze zien er vaak stijlvol en luxueus uit, waardoor ze een echte eyecatcher zijn in de slaapkamer. Daarnaast zijn deze bedden verkrijgbaar in verschillende kleuren en stoffen, zodat je ze kunt aanpassen aan je persoonlijke smaak en interieur. Zo zijn er modellen met een gefestonneerd hoofdbord en/of ombouw voor een extra chique touch aan je slaapkamer. Maar je kunt ook een minimalistische stijl kiezen, zonder hoofdbord, bijvoorbeeld met een witte of zwarte leren bekleding van de ombouw. Er zijn zwevende modellen met licht aan de onderkant en robuuste modellen met pootjes, waardoor je onder het bed gemakkelijker kunt stofzuigen en/of dweilen. Kortom, keuze genoeg!

Al met al zijn er veel redenen waarom boxsprings zo populair zijn geworden. Ze bieden niet alleen een hoog comfortniveau, maar ook veel keuzemogelijkheden op het gebied van afmetingen, materialen en extra features. Daarnaast voegen ze ook nog eens een vleugje luxe toe aan je slaapkamerinterieur. Dus als je aan een nieuw bed toe bent, overweeg dan zeker een boxspring!