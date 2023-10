Verdachte ramt politievoertuig na achtervolging

Rond 19.00 uur reed de verdachte door het centrum van Den Haag. Agenten gaven hem een stopteken vanwege opvallend rijgedrag. De verdachte negeerde het stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor. Wat volgde was een achtervolging die eindigde op de Brigantijnlaan in Den Haag toen de verdachte met zijn auto een politievoertuig frontaal ramde. De politieagent is inmiddels weer uit het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. De 34-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit op dit moment vast.