Rode Kruis: stevenen af op humanitaire catastrofe in Israël en bezette gebieden

'Mensen zijn het grootste slachtoffer in dit conflict, zowel in Israël als de bezette gebieden', dat meldt het Rode Kruis vrijdag.

Escalatie

Het conflict in Israël en de bezette gebieden escaleert verder. Het geweld is van enorme proporties. De hulporganisatie blijft herhalen dat de gegijzelden onmiddellijk moeten worden vrijgelaten en hulpgoederen, brandstof en voedsel veilig Gaza in moeten kunnen. 'De oproep om in 24 uur één miljoen mensen verplaatsen is onmogelijk', aldus de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Gaza heet.

'Grote angst'

Mensen in Gaza leven in grote angst. Ze moeten hun huis verlaten, zonder te weten waarheen. Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis: 'Er is geen veilige opvangplek en er zijn maar weinig sanitaire voorzieningen. De wegen zijn slecht begaanbaar en daardoor kunnen ambulances sommige wijken niet bereiken. De ziekenhuizen liggen overvol en de brandstof en medische voorraden raken op. Het is bijna onmogelijk om hulp te verlenen, maar hebben mensen steeds meer hulp nodig.'

Niet verenigbaar met het humanitair oorlogsrecht

De instructies van de Israëlische autoriteiten aan de bevolking van Gaza Stad om onmiddellijk hun huis te verlaten en het afsluiten van voedsel, water en elektriciteit zijn niet verenigbaar met het humanitair oorlogsrecht. Burgers en hulpverleners moeten worden beschermd.

Ongekend hoge noden

Miljoenen mensen in Gaza hebben dringend meer hulp nodig. Hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan blijven er hulpverlenen, ondanks het gevaar voor eigen leven. Ze willen niemand achterlaten. Jonkers: 'We stevenen af op een humanitaire catastrofe. Er is geen elektriciteit, water raakt op. Onze ambulances hebben nog maar benzine voor een paar dagen. Het Rode Kruis heeft in Egypte een magazijn vol goederen met eten en materiaal klaar staan. Het lukte vanochtend om één vrachtwagen de grens over te krijgen, maar er is veel meer nodig. De situatie is weerzinwekkend.'

Gegijzelde mensen vrijlaten

Niets kan de afschuwelijke aanvallen rechtvaardigen die Israël afgelopen weekend te verduren kreeg. Onze harten gaan uit naar mensen die familieleden hebben verloren of zich zorgen maken over geliefden die gegijzeld zijn. We herhalen onze oproep voor hun onmiddellijke vrijlating. Tegelijkertijd kunnen de aanvallen de vernietiging van Gaza niet rechtvaardigen. De strijdende partijen dienen te allen tijde het humanitair oorlogsrecht na te leven.