Jongen aangehouden voor mishandelen politieagent

Agenten hebben zaterdag 18 november rond 13.30 uur in een hotel in Middelburg een 17-jarige jongen aangehouden. Dat gebeurde op last van de officier van justitie buiten heterdaad. De jongen zou donderdagmiddag 16 november een agent hebben mishandeld.

Dat gebeurde aan de Scheldeboulevard in Terneuzen. De agent zag daar toen een automobilist op parkeerplaats/ grasveld asociaal rijgedrag vertonen. De agent, die in burger was en niet in dienst, besloot de bestuurder aan te spreken. Hij maakte zich kenbaar als agent en legitimeerde zich. De bestuurder gedroeg zich recalcitrant en ook de verdachte, die in een andere auto reed, begon zich er mee te bemoeien. Hij liep naar de agent toe en gaf op een zeker moment een kopstoot waarna zowel de bestuurder als verdachte er met hun auto’s vandoor gingen. Dankzij getuigen kon de politie de identiteit van de verdachte achterhalen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek, de agent heeft aangifte van mishandeling gedaan.