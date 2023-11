PVV van Wilders met 37 zetels absolute winnaar 2e Kamerverkiezingen

VVD 'afgestraft' met maar 24 zetels

GroenLinks-PvdA werd tweede met 25 zetels gevolgd door de VVD die slechts 24 zetels behaalde (was 34).

NSC

De nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt wist vanuit het niets 20 zetels binnen te slepen.

Wilders: 'Overeenkomsten zoeken'

Wilders liet weten, nadat bekend werd dat de PVV de grootste partij is geworden, dat het nu tijd is dat 'partijen nu over hun eigen schaduw heen moeten springen'. Daarmee riep hij andere partijen op om te zoeken naar overeenkomsten waarbij Wilders aangaf om in dat proces te willen samenwerken.

BBB, CDA, SP, PvdD en FvD

De voorlopige prognose laat verder zien dat de BBB nu op 7 zetels uitkomt. Het CDA moet het doen met slechts 5 zetels, net als de SP. De PvdD en FvD hebben beide elk 3 zetels gekregen.