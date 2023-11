Winterse buien op komst, Code Geel voor noordoostelijke provincies

Maandagavond is er in het noordoosten van Nederland plaatselijk kans op gladheid door sneeuwval.

Code Geel

Maandag aan het einde van de middag en in de avond is er in het noordoosten plaatselijk kans op gladheid door sneeuw. De dikte van de sneeuwlaag die gaat vallen kan oplopen tot 2 cm', zo waarschuwt het KNMI zondag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen vanwege de sneeuwval hinder ondervinden.

Sneeuw in kustprovincies

'In de nacht naar dinsdag kunnen in de kustprovincies enkele winterse buien vallen, maar in de rest van het land is het dan droog. Er is dan in het hele land plaatselijk kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten', aldus het KNMI. De Code Geel is van kracht van maandag 17.00 tot dinsdag 09.00 uur.