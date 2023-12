Man beroofd na datingafspraak

Een 59-jarige man is zondag 3 december 2023 omstreeks 19.00 uur bij een datingafspraak op de Ir. Lelystraat op gewelddadige wijze beroofd van zijn mobiele telefoon en pinpas. We zijn op zoek naar getuigen. Ook een waarschuwing: "Ben voorzichtig met het maken van datingafspraken met onbekenden!"

Het slachtoffer zou daar iemand ontmoeten met wie hij op een datingsite had afgesproken. Ter plaatse drongen echter twee mannen zijn auto binnen. Het slachtoffer werd in zijn gezicht geslagen en bedreigd met een vuurwapen. Hij liep een hoofdwond op en moest zijn telefoon en bankpas afgeven. De daders renden weg, waarna het slachtoffer bij vrienden alarm sloeg. Een van de daders heeft een blanke huidskleur, droeg volgens de aangever een grijs trainingspak met capuchon en is ongeveer 25 jaar oud. De andere dader is wat ouder, circa 35 jaar en droeg zwarte kleding.