Nederlander wil slimmer worden en verkiest dierentuin boven pretpark

Bij de keuze voor een gezellig dagje uit vindt de Nederlander het belangrijk dat er ook iets te leren valt. Vooral dierentuinen springen handig in op deze kennisbehoefte. Niet alleen als de (klein)kinderen meegaan, maar ook bij een tripje met louter volwassenen wil men iets opsteken. Safaripark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek, het Amsterdamse Artis en Burgers’ Zoo in Arnhem vullen de kennisbehoefte het best in, blijkt uit het Dagattracties Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Aan het onderzoek deden sinds 2010 ruim 50.000 respondenten mee. Madurodam verloor in de afgelopen vijf jaar zijn nummer één positie als leerzaamste uitje en staat nu op de vierde plaats.

Merkadviseur Hendrik Beerda: ‘Anno 2023 is de Nederlandse dagtoerist nog best calvinistisch. Alleen maar plezier hebben wordt vaak als te karig gezien. De dag moet ook nuttig besteed worden, dus een leerzaam element is gewenst. Hedendaagse dierenparken, zoals Beekse Bergen en Artis, blijken deze behoefte voor de drie generaties goed in te vullen. In de eerste plaats vormen ze een sfeervolle plek om samen te genieten en met goede publieksvoorzieningen. Aan het einde van dag ga je ook nog iets slimmer weer naar huis.’

Gezellige uitjes met leerzaamste aanbod in 2023 (+ positie in 2018)

(2) Beekse Bergen (3) ARTIS (5) Koninklijke Burgers' Zoo (1) Madurodam (9) Ouwehands Dierenpark (4) Diergaarde Blijdorp (10) WILDLANDS (7) Apenheul (6) Dolfinarium (12) DierenPark Amersfoort

Dierentuinen concurreren met musea

Dierentuinen zijn volgens Beerda de belangrijkste concurrenten van musea. ‘Vroeger waren dierentuinen er met name voor de fun en musea voor de serieuze kennisvergaring. In de loop der jaren zijn deze twee vormen van vrijetijdsbesteding naar elkaar toegegroeid. Dierentuinen zagen in dat een sterk educatief programma noodzakelijk werd om hun voortbestaan te waarborgen. Musea zijn op hun beurt steeds toegankelijker geworden voor het brede publiek. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Nationaal Militair Museum in Soest en het Oegstgeestse museum over het menselijk lichaam CORPUS blijken de leerzaamste musea te zijn voor jong en oud.’

Dierentuin Artis speelt met Groote Museum handig in op ‘kennisbehoefte bezoekers’

Beerda ziet Artis slim inspelen op de groeiende kennisbehoefte van dagjesmensen: ‘Met de komst van het Groote Museum in 2022 heeft dit dierenpark een extra leerzaam element toegevoegd, dat ook nog eens gratis toegankelijk is voor de Museumkaarthouder. Een initiatief dat voor meer dierentuinen interessant kan zijn voor het aantrekken van een nieuwe bezoekersgroep. Zeker in de wintertijd wanneer musea het traditioneel druk hebben en dierentuinen juist rustig.’

Musea met leerzaamste aanbod in 2023

Herinneringscentrum Kamp Westerbork Nationaal Militair Museum (NMM) CORPUS NEMO Science Museum Oorlogsmuseum Overloon Anne Frank Huis Museumpark Archeon Zuiderzeemuseum Joods Museum Maritiem Museum



