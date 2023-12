Nieuw explosief in Vlaardingen aangetroffen na eerdere reeks explosies

Explosief

'Het bleek te gaan om een explosief wat door de EOD is veiliggesteld en meegenomen en op de Watersportweg gecontroleerd tot ontploffing is gebracht', zo meldt de politie zondag.

Woning gesloten

De woning aan de Gretha Hofstralaan was al op last van de burgemeester gesloten evenals één woning en aangrenzend een bedrijfspand in de Koninginnestraat in Vlaardingen na eerdere explosies. 'Het is van groot belang dat deze incidenten stoppen: de impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in de buurt waarbij de incidenten hebben plaatsgevonden, is groot. Gelukkig raakte tot op heden niemand gewond', aldus de politie.

Volop onderzoek

Er wordt volop onderzoek gedaan. Er zijn sporen en camerabeelden veiliggesteld. Of er een verband is en zo ja wat, wordt onderzocht. Op de Gretha Hofstralaan is een jongeman met een blauwe winterjas met capuchon over zijn hoofd weggerend. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden), dan komt de politie graag met u in contact.