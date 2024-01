Rode Kruis: Nederlanders slecht voorbereid op overstromingen

Hoogwater

De afgelopen weken staat het water in Nederland op veel plekken hoog. In Friesland, Volendam en Hoorn liggen zandzakken om huizen te beschermen. Woensdag spoelde in Limburg een woonboot weg door het hoge water. 'Toch blijkt uit onderzoek dat 7 op de 10 Nederlanders amper voorbereid is op een overstroming. Twee derde van de ruim 1000 ondervraagden denkt dat de kans (zeer) klein is dat ze persoonlijk worden getroffen door een overstroming', zo meldt het Rode Kruis donderdag.

'87% treft geen voorzorgsmaatregelen'

Een overstroming kan nare gevolgen hebben. De elektriciteit kan uitvallen, kelders lopen onder water, tv en internet werken niet meer en het is lastig voor de brandweer en ambulance om ter plaatse te komen. Toch heeft 87% van de mensen geen voorzorgsmaatregelen getroffen voor een overstroming.

Nederland kwetsbaar voor hoog water

Door klimaatverandering zien we meer weersextremen, zoals hevige regenval. Daar komt het hoge water uit rivieren nog bij. Gemeenten en waterschappen werken met man en macht om wateroverlast te voorkomen. Tegelijkertijd zijn Nederlanders amper voorbereid als het water echt komt, terwijl Nederland kwetsbaar is voor hoog water. Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen weten hoe ze zich kunnen voorbereiden op een overstroming, bijvoorbeeld door een noodpakket in huis te hebben.

Noodpakket

Nu is 70% van de mensen amper voorbereid op een overstroming. Het Rode Kruis raadt iedereen aan om zich voor te bereiden op een noodsituatie met een noodpakket. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan één op de vier Nederlanders een noodpakket in huis heeft, terwijl dit cruciaal is bij een overstroming. Hierin zitten onder andere de volgende items:

•Houdbaar voedsel

•3 liter water per persoon per dag

•EHBO-set

•Reddingsdeken

•Zakmes met gereedschap

•Touw (om spullen mee vast te zetten)

•Radio

•Zaklamp

•Fluitje

•Kaarsen

•Waterdichte lucifers

Tips

Daarnaast is het verstandig om een opgeladen powerbank, een kopie van je identiteitsbewijzen en contant geld toe te voegen. Meer tips zijn te vinden op de website van het Rode Kruis.