Douane vindt 600 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

'Gisteravond was het raak: in een container bananen uit Ecuador werd 600 kilo cocaïne aangetroffen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag. De ontvanger van de container bananen lijkt niets met de drugs te maken te hebben. De cocaïne had een straatwaarde van 45 miljoen euro en is inmiddels vernietigd.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek.