Burgemeester Aboutaleb vertrekt in het najaar

Ruim 15 jaar

'Na ruim 15 jaar Rotterdam te hebben gediend, vindt hij het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester', aldus de gemeente Rotterdam.

'Lastige maar weloverwogen beslissing'

Burgemeester Aboutaleb laat weten dat het moment van dit besluit lastig te bepalen was maar weloverwogen is gekozen. 'Over mijn besluit heb ik de afgelopen maanden gesproken met de Commissaris van de Koning. De gemeenteraad en het college zijn nu bijna halverwege hun mandaat en goed ingevoerd in het besturen van de stad. Dit gekozen moment biedt ook voldoende ruimte voor het benoemen van een nieuwe burgemeester vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen', aldus Aboutaleb.

'Onverminderde inzet'

De exacte datum voor de beëindiging van zijn ambtsperiode zal in overleg met het presidium worden bepaald. 'Tot het moment waarop de beëindiging van mijn aanstelling definitief is, blijf ik met onverminderde inzet mijn taken als burgemeester vervullen', stelt Aboutaleb

Nieuwjaarstoespraak

De burgemeester sprak dinsdagmiddag op het stadhuis zijn nieuwjaarstoespraak uit voor zijn collega-bestuurders, gemeenteraadsleden. Ook waren er Rotterdammers die met hun vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij de samenleving het positieve verschil maken voor de stad en de mensen die er wonen.

Mensheid willen dienen

'Ik wens iedereen een gezond 2024 met zorgzaamheid en naastenliefde. De enige manier om met elkaar verbonden te zijn en te blijven is door elkaar te waarderen. Spreek altijd over het goede in je medemens. De wereld is toevertrouwd aan mensen die met positieve inzet, vertrouwen en goede intenties de mensheid willen dienen'.