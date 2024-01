Warmtepompen doorstaan vorstperiode moeiteloos

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in de eerste koude week van 2024 relatief weinig storingen met warmtepompen worden gemeld. ‘De deskundigheid van installateurs op het gebied van warmtepompen bevindt zich inmiddels op een hoog niveau,’ zegt verwarmingsexpert Maurice Roovers van brancheorganisatie Techniek Nederland. ‘De installaties zijn daardoor in het algemeen goed ingesteld. Bovendien weten consumenten steeds beter hoe je een huis met een warmtepomp moet verwarmen.’

Weinig problemen

Bij installatiebedrijf ST/Warmte uit Nieuwkoop zijn deze week slechts enkele meldingen binnengekomen van problemen met warmtepompen. Directeur Martin Hoekstra: ‘Zodra de temperatuur onder het vriespunt komt, neemt het aantal storingsmeldingen van cv-ketels snel toe. Bij warmtepompen is dat niet het geval. Daar zien we deze week nauwelijks verschillen met andere weken in het jaar.’ Ook bij warmtepomp-platform HeatTransformers uit Woerden is het tamelijk rustig. ‘We hebben het afgelopen jaar veel warmtepompen geplaatst en er zijn relatief weinig problemen. De warmtepompen werken prima met de kou, ze zijn gemaakt voor dit soort weer’, zegt directeur Stijn Otten.

Hybride warmtepompen krijgen hulp van de cv-ketel

In steeds meer woningen zorgt een hybride verwarmingsinstallatie voor de warmte in huis. Dat is een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-ketel op aardgas. De warmtepomp is een lagetemperatuurverwarming. In woningen die niet héél goed geïsoleerd zijn, is dat op de koudste dagen van het jaar onvoldoende om het in huis aangenaam te houden. Deze week zal daarom in veel woningen met een hybride warmtepomp de cv-ketel aanslaan om voor voldoende warmte in huis te zorgen. In een enkel geval kan dat problemen opleveren. ‘Veel warmtepompen zijn afgelopen zomer geplaatst. Op dat moment is het soms moeilijk om het systeem exact in te regelen,’ legt Stijn Otten uit. ‘Dan kan het gebeuren dat de hybride warmtepomp niet op het juiste moment overschakelt op verwarmen met gas. In zo’n geval moet de installateur bij de klant langs om de installatie optimaal af te stellen.‘

Anders verwarmen

Een warmtepomp vraagt om een andere manier van verwarmen dan een cv-ketel. De warmtepomp werkt op een lage temperatuur en heeft daardoor meer tijd nodig om de woning op te warmen. Een warmtepomp is het meest comfortabel én het meest efficiënt als de temperatuur zoveel mogelijk constant blijft. In de meeste gevallen hoeft de thermostaat 's nachts hooguit 1 of 2 graden lager te staan dan overdag. De warmtepomp kan dan in de ochtend het huis met relatief weinig energieverbruik weer op temperatuur brengen.

Erkende warmtepompinstallateur

Het is belangrijk dat een warmtepomp geplaatst wordt door een erkende warmtepomp-installateur die is aangesloten bij brancheorganisatie Techniek Nederland. Zo’n warmtepompinstallateur staat garant voor een veilige installatie én kan de warmtepomp optimaal afstellen, waardoor het systeem goed werkt en zuinig is met energie.