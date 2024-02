Man aangehouden na bedreiging met vuurwapen

De politie heeft vanmiddag met een Arrestatieteam een 42-jarige man aangehouden. Hij zou vanochtend in een kantoorpand in Oosterhout een man bedreigd hebben met een vuurwapen

De politie kreeg donderdag 1 februari 2024 omstreeks 09.45 uur een melding dat een man bij een kantoorpand was weggereden die kort daarvoor een collega bedreigd zou hebben met een vuurwapen. Uit het eerste onderzoek werd duidelijk dat bekenden van de man zich grote zorgen maakten over zijn toestand. De politie schaalde daarom in Oosterhout flink op.

Er werd met meerdere eenheden en de politieheli actief naar de man uitgekeken. Hij werd uiteindelijk gelokaliseerd en om 14.20 uur in Oosterhout aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man uit Oosterhout. De recherche stelt een nader onderzoek in.