Meerdere gewonden bij ongeval met twee voertuigen op Rembrandtlaan in Veghel

Gewonden

De weg is momenteel afgesloten voor onderzoek door de verkeersspecialisten van de politie. De brandweer was ook korte tijd ter plaatse. Hoeveel gewonden er bij het ongeval precies betrokken zijn is niet duidelijk maar aan schade van beide voertuigen is wel te zien dat de impact van de botsing groot was.

Afslepen voertuigen

Als het onderzoek is afgerond zullen beide voertuigen worden afgevoerd en kan de weg weer worden vrijgegeven.