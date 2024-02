Rapper Bigidagoe omgekomen door schietpartij

Na een schietpartij nabij station Amsterdam Sloterdijk is de 26-jarige Danzel Silos, beter bekend als rapper Bigidagoe, om het leven gekomen. Volgens Het Parool maakte hij deel uit van de beruchte rapformatie Zone6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost.

Het schietincident zou hebben plaatsgevonden omstreeks half zes op een bedrijventerrein bij de Rhoneweg. Hierbij raakte de rapper zwaargewond en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Het is niet de eerste keer dat Silos slachtoffer is van een schietpartij. In augustus 2020 werd Silos neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt.

Leden van de rapformatie Zone6 zijn de afgelopen jaren veelvuldig in verbrand gebracht met zware criminaliteit. Zo worden sleutelspelers gelinkt aan internationale drugshandel en ernstig geweld.