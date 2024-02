Reeks nachtelijke explosies Amsterdam na dood rapper Bigidagoe

In de nacht van dinsdag op woensdag 28 februari heeft de politie twee aanhoudingen verricht na een explosie aan de Mastbos in Amsterdam Noord.

Drie explosies in één nacht in Amsterdam

'Ook is later in de nacht aan de Populierenweg een explosief afgegaan bij een woning. In de vroege ochtend was er nog een explosie aan Kelbergen. We onderzoeken of er een verband is tussen de drie explosies', zo meldt de politie woensdag.

'War' op muur flat Mastbos gespoten

Rond 23.40 uur kreeg de politie melding van een explosie bij de portiek van een flat aan de Mastbos. Eenmaal ter plaatse treffen agenten flinke schade aan het pand. Ook staat er op de muur de tekst 'war' gespoten. Na de explosie is een voertuig met hoge snelheid weggereden. 'Op de Nieuwe Leeuwarderweg is een gelijkend voertuig staande gehouden, de inzittenden zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Het gaat om een 23-jarige man en een 28-jarige man', aldus de politie.

'War 'op muur woning gespoten

Rond 3.15 uur werden de bewoners van de Populierenweg opgeschrikt door een luide knal. Ook hier treffen collega's een woning aan met flinke schade en de tekst 'war' op de muur. De recherche is ook hier een onderzoek gestart. Een derde explosie vond ruim een uur later plaats bij een woning aan Kelbergen in Amsterdam Zuidoost. Ook hier is flinke schade ontstaan aan het pand en doet de politie nader onderzoek.

Verband met doodgeschoten rapper Bigidagoe

De recherche vermoedt dat de explosies verband met elkaar houden waarbij rekening wordt gehouden dat het te maken heeft met het schietincident met dodelijke afloop op de Rhoneweg van afgelopen zondag. Waarbij binnen het onderzoek rekening wordt gehouden met één scenario waarbij het zou gaan om conflicten binnen verschillende rivaliserende rapgroepen, of het criminele milieu.