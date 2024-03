'Makelaars zetten lokale kennis in voor oplossing woningkrapte'

De krapte op de woningmarkt neemt toe. Nieuwbouw blijft achter, terwijl de vraag naar woningen groeit. Er moet een oplossing komen voor die spagaat. NVM-makelaars kunnen daarbij daar volgens Lana Gerssen van de NVM helpen. Zij weten wat woningzoekenden wensen en kunnen die informatie delen met de overheid, om te komen tot een bouwproductie die is afgestemd op de lokale behoefte.

'De NVM-makelaars weten wat er speelt bij woningzoekenden die graag ergens willen wonen of verhuizen, maar geen geschikte woning kunnen vinden', aldus Gerssen. Die wensen verschillen per locatie. De makelaars delen deze informatie via hun organisatie NVM binnen de Uitvoeringsagenda Wonen. Hierin hebben twaalf organisaties elkaar gevonden om er samen voor te zorgen dat er jaarlijks 100.000 woningen worden toegevoegd aan de voorraad. Met de lokale informatie van woningzoekenden kan dat gericht gebeuren en kunnen vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.''

'Op deze manier helpt de NVM alle partijen die met elkaar over woningbouw praten, om te komen tot woningrealisatie. Als het cement tussen de stenen, door vraag en aanbod te verbinden.'