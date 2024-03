Vrouwen lastiggevallen in centrum Leiden

De afgelopen week hebben er meerdere incidenten in het centrum van Leiden plaatsgevonden waarbij vrouwen, waaronder studentes, zijn lastiggevallen of aangerand door een man. De politie doet onderzoek naar deze incidenten en roept slachtoffers op om zich te melden.

De politie ontving de afgelopen periode meerdere meldingen van vrouwen die in de avond en nacht in het centrum van Leiden zijn lastiggevallen of aangerand door een man. Vermoedelijk gaat het niet elke keer om dezelfde man. De politie neemt deze meldingen zeer serieus en is een onderzoek gestart.