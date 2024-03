Man (41) gewond na schietincident, verdachte (38) aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag 17 maart heeft de politie in Den Haag een 38-jarige man aangehouden als verdachte van een schietincident in de Cornelie van Zantenstraat. 'Bij het schietincident raakte een 41-jarige man gewond', zo meldt de politie zondag.

Gewonde

'Zaterdag rond 18.20 uur ontving de politie de melding dat een man gewond in de Cornelie van Zantenstraat was aangetroffen. Na onderzoek bleek de man slachtoffer te zijn geworden van een schietincident', aldus de politie.

Verdachte na enige uren aangehouden

De 41-jarige man is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte was op dat moment spoorloos, maar enige uren later kon een 38-jarige verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, in Den Haag worden aangehouden. De man zit op dit moment vast en wordt vandaag gehoord.