Oplettend echtpaar voorkomt oplichting, politie houdt drie mannen aan

Rond 17.30 uur kreeg het echtpaar een telefoontje van iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank. Er zou iets niet goed zijn met de bankrekening van het stel. De persoon aan de telefoon vroeg de pinpas in een envelop te stoppen, dan zou deze direct opgehaald worden. De man en vrouw kregen direct argwaan en terwijl de één de oplichter aan de lijn had, belde de ander de politie.

Opgewacht door politie

Toen de 21-jarige verdachte rond 19.00 uur aanbelde en het huis binnenstapte, wachtte een agent hem binnen op. De man vluchtte het huis uit en ging ervandoor. Ook rondom de woning was politie aanwezig en de achtervolging werd direct ingezet. Een agent loste een waarschuwingsschot, maar dat weerhield de verdachte er niet van hard door te rennen.

De verdachte stak in zijn vlucht een 80-kilometerweg over en sprong over een sloot. Hij verstopte zich een eind verderop op een bedrijventerrein aan de Kraaivenstraat. Meerdere politie-eenheden zetten het terrein af en er werd gezocht met een politiehond. De man werd gevonden in een container.

Een andere verdachte, een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd direct in de wijk aangehouden. Een 22-jarige man werd diezelfde avond aangeho