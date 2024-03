Één persoon aangehouden na incident aan de Oostergoweg

Aan de Oostergoweg in Leeuwarden heeft afgelopen nacht vermoedelijk een steekincident plaatsgevonden. Één persoon raakte bij het incident gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vlak na het incident kon één persoon worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek.

Op maandagavond, omstreeks 19:43 uur, ontving de politie een melding van een mogelijk steekincident aan de Oostergoweg in Leeuwarden. Bij het incident raakte een 44-jarige man uit Leeuwarden gewond. Het slachtoffer is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De politie is direct een onderzoek gestart naar het incident en de toedracht. Het is op dit nog onduidelijk of er daadwerkelijk een steekincident heeft plaatsgevonden. Iets na 20:00 uur kon één persoon worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De 37-jarige man uit Leeuwarden zit vast en zal worden verhoord.