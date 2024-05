Bedreiger aanslag stadhuis Leeuwarden na tip FBI aangehouden

Aanhouding na tip van FBI

'De man deed de bedreigingen op streamingplatform Twitch. Na een spoedbericht van de FBI kon de verdachte worden aangehouden', aldus de rechtbank.

Bedreigingen

De man dreigde op streamingplatform Twitch met het plegen van een aanslag op het stadhuis in Leeuwarden, waarbij hij zoveel mogelijk mensen had willen doden. Ook heeft hij gezegd dat hij van plan was om zoveel mogelijk politiemedewerkers te doden met een shotgun met een afgezaagde loop.

Bedreiging met terroristische misdrijf bewezen

Om te komen tot de juridische conclusie van bedreiging met een terroristisch misdrijf is vereist dat bij de bedreigden in alle redelijkheid de vrees ontstaat dat het misdrijf een terroristisch misdrijf betreft, en ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. De rechtbank acht de bedreiging met een terroristisch misdrijf bewezen, maar is van oordeel dat de man niet vol opzet heeft gehad om de hier bedoelde vrees te doen ontstaan.

Voorwaardelijke opzet

Hij heeft naar de overtuiging van de rechtbank wel voorwaardelijk opzet gehad. Hij heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat bij de bedreigden de redelijke vrees zou ontstaan dat werd gedreigd met een terroristisch misdrijf en dat dit misdrijf ook zou worden uitgevoerd.

Strafmotivering

Het dreigen met een terroristisch misdrijf is ernstig en angstaanjagend. Verdachte heeft met het plaatsen van deze zorgelijke uitlatingen bijgedragen aan in de maatschappij levende gevoelens van onrust en onveiligheid. Dat deze bedreiging vergaande gevolgen heeft gehad is gebleken uit het feit dat de politie, na de melding van de FBI, in actie is gekomen en verdachte zo snel mogelijk heeft aangehouden. De verdachte heeft geen strafblad, heeft verantwoordelijkheid voor zijn handelen genomen en afstand gedaan van zijn vrienden op het streamingplatform Twitch. Verder schat de reclassering de kans op herhaling in als laag.

Verplicht tot volgen cognitieve gedragstraining

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf voor de duur van 50 uren, waarvan 20 uren voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest en een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden is. Naast de algemene voorwaarde dat hij geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, zal aan verdachte de bijzondere voorwaarde worden opgelegd dat hij een cognitieve gedragstraining moet volgen.