Politie stuurt sms-bom na oprollen drugslijn

De politie hield eind november 2023 en in januari 2024 in totaal vijf verdachten aan op verdenking van drugshandel. Hiermee is een drugslijn, die uit een groot aantal transacties per dag en meerdere koeriers bestond, aangepakt. Contactpersonen, die in de afgelopen maanden contact hadden met de dealtelefoon, hebben nu een sms’je gekregen van de politie.

's-Gravenzande

De recherche startte in september 2023 een onderzoek nadat zij informatie had ontvangen over de mogelijke handel in Hoek van Holland en ‘s Gravenzande. Dit leidde tot de aanhouding van de vijf verdachten: een 38-jarige vrouw uit Hoek van Holland, een 34-jarige man uit ’s Gravenzande en drie Rotterdammers van 22,19 en 17 jaar oud. In januari 2024 zijn een 16-jarige jongen en 32-jarige vrouw gehoord voor hun betrokkenheid bij het verkopen van drugs.

SMS

Een groot aantal personen heeft deze week een sms’je ontvangen van de politie. Hun telefoonnummers komen namelijk voor in een in beslag genomen telefoon die alleen maar voor de drugshandel werd gebruikt. De politie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de aangetroffen contacten per sms te informeren over de negatieve gezondheidsrisico’s van drugsgebruik en hen te wijzen op de extreme maatschappelijke gevolgen van drugs op onze leefbaarheid, veiligheid en het milieu.