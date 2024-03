Veel drukte op de weg rond paasweekend

Tijdens de donderdagavondspits veroorzaakt een combinatie van woon- werkverkeer en recreatieverkeer langere files dan gewoonlijk. Vorig jaar leidde dit tot de drukste spits van het jaar met 1491 kilometer file. Het verkeer in het midden van het land en in Noord-Brabant ondervindt de meeste vertraging. Onder meer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, de A2 en de A27 naar het zuiden en in de grensstreek is veel extra verkeer onderweg.

Toeristen richting kustgebieden

Veel Duitse toeristen zijn vrijdag al vroeg op weg naar de kust of de Waddeneilanden. Vooral op de A12 Duitse grens - Utrecht, A77 Goch - Nijmegen en op de wegen richting Zeeland worden lange files verwacht. Ook in Den Helder voor de boot naar Texel moet men rekening houden met wachttijden.

Tijdens het paasweekend zijn De Keukenhof en de Designer Outlet in Roermond grote publiekstrekkers. Op de wegen richting Zandvoort is het zaterdag en zondag druk vanwege de paasraces op circuit Zandvoort.

Werkzaamheden in Nederland

Werkzaamheden aan de Beneluxtunnel kunnen vertraging veroorzaken in de regio Rotterdam tijdens het paasweekend. De tunnel in de A4 is van vrijdagavond tot maandagochtend vanuit Den Haag richting het zuiden afgesloten. Verder gaat de A27 van Breda naar Utrecht dit weekend dicht tussen de knooppunten Hooipolder en Gorinchem.

Op Tweede Paasdag zijn er veel dagjesmensen en terugkerend (buitenlands) vakantieverkeer op de weg. Vanaf het middaguur verwacht de ANWB hierdoor files in het midden en zuiden van het land.

De afgelopen jaren verliep de spits op dinsdagochtend na Pasen ook erg druk. De ANWB verwacht dat dat ook dit jaar weer het geval is.