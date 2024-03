Brand in meterkast

De bewoners van een woning aan De Beukems in Boxtel zijn dinsdagnacht opgeschrikt door brand. Rond 0.10 uur klonk het luide alarm van een rookmelder en werden de bewoners gewekt. In de meterkast nabij de voordeur woedde een felle brand.

De bewoners wisten zich via de achterzijde van de woning in veiligheid te brengen. De brandweer doofde het vuur welke gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. Van de meterkast bleef weinig over door de brand. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Hiervoor werd korte tijd de stroom uitgeschakeld voor een gedeelte van de straat. Ondertussen waren brandweerlieden de woning aan het ventileren met een overdruk ventilator en controleerde men de naastgelegen woningen op mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide. De toedracht van de brand is niet bekend