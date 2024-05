Kanovaarder vist jerrycan met drugsafval uit Dommel

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Politieagenten waren aanwezig en wachtte de komst van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer af. Dit is een specialist met betrekking tot gevaarlijke stoffen en kan verschillende metingen uitvoeren. De jerrycan was afgesloten maar desondanks lekte deze wel een donker gekleurde stroperige substantie.

Drugsafval

Uit metingen werd geen direct gevaar geconstateerd, maar na overleg met enkele collega’s kon worden vastgesteld dat het wel om drugsafval ging. Politieagenten zochten nog in de berm maar hebben geen andere jerrycans aangetroffen. Vermoedelijk hebben onbekenden enkele jerrycans stroomopwaarts in het water gedumpt en is deze met de stroming tot hier gekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is in kennis gesteld om het vat af te voeren. De politie bleef tot die tijd aanwezig.