Brand in vrachtwagen in Deest

Aan de Waalbandijk in Deest is dinsdagavond 3 juni een vrachtwagen verwoest door een brand. In de vrachtwagen zijn resten van vermoedelijk drugsafval aangetroffen.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en doet onderzoek naar de achtergrond en betrokkenen.

Dinsdagavond 3 juni even voor 00.00 uur kreeg de politie melding van een vrachtwagenbrand in Deest. De brand is door de brandweer geblust. In de vrachtwagen zijn resten van blauwe vaten aangetroffen. Vermoedelijk bevatten deze vaten drugsafval. Bij de vrachtwagen zijn geen personen aangetroffen. De vrachtwagen is in beslag genomen voor vervolgonderzoek. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook onderzoekt de politie de inhoud van de vaten, de achtergrond van deze vondst en wie hierbij betrokken zijn.

Gevaren drugsafval



Drugsafval is gevaarlijk omdat chemische stoffen sterk bijtend of giftig kunnen zijn. De stoffen kunnen in grondwater terechtkomen wat zorgt voor waterverontreiniging. Daarnaast kan het schadelijke gevolgen hebben zijn voor mensen en dieren in de omgeving.