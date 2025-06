Verdachte aangehouden voor betrokkenheid gewapende overval massagesalon

De politie heeft in de nacht van donderdag 5 juni 2025 een verdachte aangehouden in verband met een gewapende overval op een massagesalon in Eindhoven. De overval vond eerder die avond plaats rond 21:30 uur aan de Leenderweg. De verdachte vluchtte na de overval, maar werd later aangehouden op de A2 in Limburg. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord.

Beroving massagesalon

Op woensdag 4 juni omstreeks 21:30 uur werd melding gedaan van een overval op een massagesalon in Eindhoven. Een medewerker van de salon werd onder bedreiging van een vuurwapen overvallen. Na de overval vluchtte de verdachte met de buit. De exacte waarde van de buit wordt nog onderzocht. Dankzij camerabeelden kon de politie de verdachte als snel identificeren. Er werd vervolgens een inval gedaan in zijn woning in een appartementencomplex in Eindhoven. De verdachte was echter niet aanwezig.

Aanhouding

Na verder onderzoek wist de politie de verdachte later die avond aan te houden op de A2 in Limburg bij de afslag Maasbracht. In het voertuig zaten twee inzittenden, de 44-jarige verdachte en een 43-jarige man, beide uit Eindhoven. Ze werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Wat de rol van de 43-jarige man is geweest wordt nog verder onderzocht.