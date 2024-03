Politie doet onderzoek naar aanleiding steekincident en woningbrand Veendam

De meldkamer ontving in de nacht van vrijdag op zaterdag 30 maart rond 00.50 uur een melding van een steekincident aan de Van Beresteijnstraat in Veendam. 'Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, bleek er tevens brand te zijn', zo meldt de politie zaterdag.

MMT

De hulpdiensten troffen twee personen aan, een man en een vrouw, in de woning. Voor hen is medische hulpverlening opgestart. Onder meer het Mobiel Medisch Team (MMT) is hiervoor ter plaatse gekomen. De vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De man kon ter plaatse behandeld worden.

Onderzoek gestart

De politie is gelijk met een onderzoek gestart naar wat er zich exact heeft afgespeeld. Vandaag zal onder andere de Forensische Opsporing onderzoek op de locatie doen.