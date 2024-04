Krajicek Foundation ondertekent partnership met Haagse Woningcorporaties

De feestelijke (symbolische) ondertekening van een mega tennis- voet- en basketbal vond plaats op Krajicek Playground Bokkefort in het Haagse Houtwijk onder toeziend oog van omwonenden, kinderen en genodigden. Speciaal voor kinderen en bewoners uit de buurt organiseerde de Krajicek Foundation met sportieve partner WSDH een potje voetbal, waar zelfs de bestuursleden van de woningcorporaties hun voetbalskills - heel sportief!- even lieten zien! De Participatiekeuken verzorgde lekkere hapjes en drankjes voor de gasten.

Grotere Haagse samenwerking

De meerjarige samenwerking tussen de partijen heeft als doel de leefbaarheid in Haagse woonwijken te vergroten. Deze bestaat enerzijds uit het uitbreiden van het aantal Krajicek Playgrounds met drie nieuwe multifunctionele sportpleinen in Den Haag Zuidwest, anderzijds uit het ‘adopteren’ van bestaande Krajicek Playgrounds, zodat het Krajicek Model gecontinueerd kan worden.

Drie nieuwe Krajicek Playgrounds

De opening van drie nieuwe Krajicek Playgrounds in de loop van 2024 is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid voor Den Haag Zuidwest. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn drie locaties gekozen waar nieuwe Krajicek Playgrounds worden geopend. Elke woningcorporatie ‘adopteert’ er daar één van. Met de steun van de corporatie kan de Krajicek Foundation activiteiten en programmering (het Krajicek Model) mogelijk maken, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Het gaat om Heeswijkplein (Hof Wonen), Melis Stokelaan (Haag Wonen) en Johannes Voetpad (Staedion).