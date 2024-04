Dijkgraaf doet oproep: geeft passende stagevergoeding aan alle studenten

In veel sectoren ontvangen studenten nog geen passende stagevergoeding. Ook ontbreken in veel cao’s afspraken over stagevergoedingen.

Mbo-studenten

Daarnaast ontvangen mbo-studenten veel minder vaak zo’n vergoeding dan hun collega-studenten in het hbo en wo, of een lagere vergoeding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat minister Dijkgraaf (onderwijs) vandaag naar de Kamer stuurt. De minister vindt dat dat echt anders moet en roept werkgevers op een passende én gelijke stagevergoeding te bieden. Ook wil hij dat de sociale partners in het funderend onderwijs een landelijke stagevergoedingsregeling afspreken.

Mbo laagste stagevergoeding

Dijkgraaf werkt aan een gelijkwaardige positie van mbo, hbo en wo-studenten, óók als het gaat om stages. Daarom heeft hij, in de geest van deze waaiergedachte, een aantal onderzoeken laten doen naar stages in het hele vervolgonderwijs. In het hbo ontvangt ongeveer 75% van de studenten een stagevergoeding, in het wo 65% van de studenten die een stage volgen als onderdeel van het studieprogramma en in het mbo slechts 41% van de studenten (in de beroeps opleidende leerweg).

Passende stagevergoeding belangrijk

Dijkgraaf: “Iedere student verdient een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, daar hoort een passende stagevergoeding bij. Dat staat voor mij als een paal boven water. Helaas laten de onderzoeken zien dat dit lang nog niet overal het geval is. Het ontbreken van een vergoeding of een cao-afspraak, de verschillen tussen studenten - dat moet echt anders. Daar werk ik hard aan. Gelukkig zie ik dat een aantal sectoren hier al opvolging aan hebben gegeven, zoals in ziekenhuizen, de horeca en in de bouw. Dat is mooi, maar we zijn er nog niet. We moeten hier met elkaar en met volle energie mee door gaan.”

Weinig stagevergoedingen in het onderwijs

Uit onderzoek van ResearchNed blijkt dat in het onderwijs het merendeel van de hbo-studenten (77%) geen stagevergoeding krijgt. Dat vindt Dijkgraaf niet uit te leggen: “Zeker in een tijd met grote personeelstekorten waarbij we alles op alles zetten om het lerarentekort te bestrijden, horen onderwijsstagiairs een passende vergoeding te krijgen. Ik vind dat het basis- en voortgezet onderwijs als werkgever hier echt een stap naar voren moet zetten.”

Landelijke stagevergoedingsregeling

Dijkgraaf wil samen met minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) dat de sociale partners in het funderend onderwijs komen tot een landelijke stagevergoedingsregeling. In sommige onderwijsregio’s, zoals Leiden, Duin- en Bollenstreek, zijn al afspraken gemaakt over een stagevergoeding voor toekomstige leraren of ondersteunend personeel. Studenten krijgen daar maximaal 395 euro per maand bij een fulltime stage.