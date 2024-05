Politie trekt lessen uit onvoldoende waarborgen persveiligheid tijdens Sunneklaas op Ameland

Confrontatie journalisten en eiland bewoners

'Journalisten die toen naar het eiland kwamen om verslag te doen van de viering van Sunneklaas - een lokale traditie - belandden in een confrontatie met eilandbewoners. Een situatie die door de journalisten als zeer bedreigend is ervaren. Politiechef Martin Sitalsing van de eenheid Noord-Nederland kijkt op deze belangrijke dag terug op de situatie', stelt de politie. Conclusie: ‘We hebben de persveiligheid daar toen onvoldoende weten te waarborgen’.

'Daar hebben we van te leren’

Martin Sitalsing: ‘Persvrijheid is onderdeel van de vrije meningsuiting en is vastgelegd in de grondwet. Het is een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtstaat. Als politie hebben wij daarom de taak ons in te zetten om journalisten, gegeven de omstandigheden, zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. Op 5 december hebben we die daadkracht onvoldoende getoond en daar hebben we van te leren.’

Gesprek tussen politiechef en de omroep

De omroep PowNed, werkgever van de journalisten, diende een klacht in bij de eenheid Noord-Nederland, met daarin kritiek op het handelen van de politie. In het daaropvolgende gesprek tussen de politiechef en de omroep is uitvoerig gereflecteerd op de gebeurtenissen in relatie tot de afspraken zoals vastgelegd in het convenant Persveilig. Vertegenwoordigers van de omroep PowNed hebben zich in dit gesprek kritisch en teleurgesteld uitgelaten over houding en gedrag van politiemensen.

Politie voor eilandbewoners, bezoekers én journalisten

De politie was ervan op de hoogte dat er mogelijk journalisten naar het eiland zouden komen om verslag te doen van de viering van Sunneklaas. Ook was bekend dat dit weerstand zou kunnen oproepen bij de eilandbewoners. De eerder op de kade aanwezige politieagenten waren al vertrokken voordat de boot – met daarop de journalisten – aankwam. Sitalsing: ‘Daarvan hebben we geleerd. Terugkijkend hadden we de journalisten van PowNed beter moeten beschermen en begrijpen we ook dat aspecten van ons optreden die avond niet neutraal op de betrokkenen zijn overgekomen. Dat had anders gemoeten. Wij zijn ook op Ameland een politie voor iedereen: inwoners, bezoekers én voor journalisten die daar hun werk willen doen. Dat moeten we in onze houding en in onze acties laten zien.’

'Van journalisten blijf je af, punt uit'

De politiechef vindt het belangrijk voortdurend aandacht te houden voor het belang van vrije nieuwsgaring en de omstandigheden waarin journalisten hun werk doen: ‘Persveilig staat bij ons hoog in het vaandel en in de toekomst zullen wij hier onverminderd aandacht voor blijven hebben. Laat me helder zijn: van journalisten blijf je af, punt uit. Wij zetten ons er elke dag voor in om journalisten veilig en in vrijheid te laten werken.’