'Onoplettende automobilist steeds vaker schuldig aan aanrijding'

Appen, navigeren en vergaderen tijdens het autorijden. Het speelt steeds vaker een rol in het verkeer. Het is afleidend, risicovol en gevaarlijk. En dat betekent dat onoplettendheid ook gevolgen kan hebben als je betrokken raakt bij een ongeval.

'Wat de meeste bestuurders niet beseffen is dat gevaarlijk of riskant rijgedrag ook gevolgen kan hebben voor het aandeel eigen schuld en aansprakelijkheid als je betrokken raakt bij een verkeersongeval', aldus Rembrandt Groenewegen van DAS rechtsbijstand.

Rechters draaien bewijslast steeds vaker om

Groenewegen: 'Wij zien dat rechters hier steeds meer rekening mee houden. Als dit gevaarlijke rijgedrag met overtuigend bewijsmateriaal is aangetoond, dan zijn rechters steeds vaker geneigd de bewijslast om te draaien.'

Ook gebeurd zonder appen achter het stuur

Verleent een bestuurder bijvoorbeeld geen voorrang, maar keek de partij die voorrang had, voorafgaand aan het ongeval op zijn telefoon, dan moet laatstgenoemde partij bewijzen dat het ongeval ook was gebeurd als hij niet op zijn telefoon keek.

Lippen stiften achter het stuur

'Erg moeilijk om te bewijzen, waardoor de bestuurder vaak (gedeeltelijk) aansprakelijk is'aldus Groenewegen. 'Dit geldt overigens ook bij het kijken in een spiegel om even je lippen te stiften of als jij als bestuurder je aandacht op vergaderstukken of autopapieren hebt en daardoor niet op het verkeer en de weg gefocust bent.'