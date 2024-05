Explosievenlegger Rotterdam loopt brandwonden op aan handen

In de nacht van donderdag op vrijdag 24 mei is er rond 02.50 uur een explosief ontploft bij een woning aan de 1e Carnissestraat in Rotterdam. Dit meldt de politie vrijdag.

Scooter uitgebrand

'Hierbij is een scooter, die verderop geparkeerd stond, uitgebrand. Op beelden van het incident is te zien dat de dader wegrent, maar dat zijn handen ook vlam hebben gevat. We zijn nog op zoek naar de dader', aldus de politie.

Groot risico op letsel

Het incident bevestigt waar de politie al vaker voor waarschuwde: ook aan de uitvoerderskant van deze explosies hangt een groot risico op letsel. De vaak geïmproviseerde explosieven die voor deze explosies gebruikt worden zijn levensgevaarlijk. De politie heeft ziekenhuizen in de omgeving gevraagd of er iemand met soortgelijk letsel is binnengekomen, maar de dader lijkt zich niet gemeld te hebben.

Eerdere explosie

In de nacht van zondag 19 mei op maandag 20 mei, was het ook al raak in de 1e Carnissestraat. Toen vond er ook een explosie plaats. De politie onderzoekt beide zaken.